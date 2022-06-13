Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı

13.06.2022 16:52
Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaz aylarında artan haşerelere karşı 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaz aylarında artan haşerelere karşı 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı.

Lüleburgaz Kaymakamlığında düzenlenen İlaçlama Makineleri Teslim Töreni'ne Vali Birol Ekici, Kaymakam Salih Yüce ile birlikte köy muhtarları katıldı.

Törende konuşan Vali Ekici, makinelerin en etkin şekilde kullanılacağını belirterek, "Köylerimizde yaz mevsimi ile birlikte artan haşereleri yok etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve ekonomik mücadeleyi ULV (ultra düşük hacimli) sistemi ile sağlayarak çalışan ilaçlama makineleri, Lüleburgaz Kaymakamlığında düzenlenen tören ile köy muhtarlarımıza teslim edildi" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı
Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı
Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı
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Kaynak: İHA

Birol Ekici, Salih Yüce, Lüleburgaz, Kırklareli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de 25 köy muhtarlığına ilaçlama makinesi dağıtıldı - Son Dakika
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