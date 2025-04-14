Kırklareli\'de Dünya Roman Günü Etkinliği

Kırklareli Valiliği ve belediye tarafından Roman vatandaşlara yönelik spor ve konserde etkinliği gerçekleşti.

Kırklareli Valiliği ve belediye tarafından dün Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi. Dünya Roman Günü'nde gerçekleşen etkinlikte ipli futbol, karate ve voleybol gösteri maçları ile konser düzenlendi.

Etkinliğe Vali Uğur Turan, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldı. Etkinlikte protokol üyeleri Roman vatandaşların voleybol maçına katıldı.

Daha sonra Can Kardeşler Mehteran ekibi gösteri sundu. Etkinlikte konuşan Turan, Kırklareli'nin birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirtti. - KIRKLARELİ