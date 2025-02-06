Kırklareli\'nde Deprem Şehitleri İçin Mevlit

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6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Kırklareli'de mevlit okutuldu.

6 Şubat 2023'te "asrın afeti" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Kırklareli'nde mevlit programı düzenlendi. Hızırbey Camisinde gerçekleşen programda İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Vaazında depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını ifade eden Eviş, hatim indiren cemaat ve din görevlilerine teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programın sonunda ikramlar dağıtıldı. - KIRKLARELİ