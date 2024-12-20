Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıya mülki idare amirleri ve ilgili kurum yetkililerinin katıldı. Toplantıda, kentte düzensiz göç ile mücadelede yapılan çalışma ve faaliyetler görüşüldü.
Toplantıda konuşan Turan, düzensiz göçle mücadelede üstün gayret gösteren kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Yerel › Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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