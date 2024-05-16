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Kırklareli'nde Hacca gidecek 63 kişilik kafile uğurlandı.

Kırklareli'nden kutsal topraklara yola çıkacak olan kafile, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programla uğurlandı. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Ekici, Hac ibadetinin önemine değinerek giden vatandaşların yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi. İl Müftüsü Yusuf Eviş de kutsal topraklarım önemine değinerek ziyaret boyunca kutsal topraklardaki zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. - KIRKLARELİ