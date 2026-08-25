Kırklareli'nde Mevlid Kandili Programı
Huzurevinde düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif okunup huzurevi sakinleri kutlandı.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Mevlid Kandili dolayısıyla huzurevi sakinlerine yönelik program düzenlendi.
Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, huzurevi sakinlerinin kandilini kutlayarak, anlamlı gecede duygu ve temennilerini paylaştı.
Program, duaların edilmesinin ardından son buldu.
Kaynak: İHA
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