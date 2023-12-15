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Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
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Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli\'nde Sağanak Yağış Etkili
15.12.2023 - 15:51,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de sağanak yağış etkili odu. Çiseleyerek ile başlayan yağış kısa süre etkisini artırdı. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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