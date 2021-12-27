Kırklareli'nde süt hijyeni kursu verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde üreticilere süt hijyeni kursu verildi.

Vize ilçesine bağlı Müsellim köyünde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından süt hijyeni kursu verildi. Üreticilere kursta, çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri tebliği, çiğ sütün taşınması, muhafaza ve dağıtım koşullarında dikkat edilecek hususlar, temel hijyen kuralları, personel hijyeni, sağım hijyeni, barınak ve hayvan hijyeni, işletme hijyeni, alet ve ekipman hijyeni, sütün sıcaklık kriterleri, sistemin temizlik ve dezenfeksiyonu, kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri, nakliye araçlarının donanımı, toplama merkezlerinin özellikleri, onay prosedürü ve kayıtlarının tutulması, numune alma ve kontroller, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP), kaliteli çiğ sütün özellikleri gibi birçok konuda bilgilendirmeler yapıldı.

Kursa katılan üreticilere sertifikaları, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü ve Vize İlçe Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu tarafından verildi. - KIRKLARELİ