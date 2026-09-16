Kırklareli Vali Yardımcısı Tanrıseven pazarda nabız tuttu, halkın içine inmeyi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli Vali Yardımcısı Tanrıseven pazarda nabız tuttu, halkın içine inmeyi anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Vali Yardımcısı Tanrıseven pazarda nabız tuttu, halkın içine inmeyi anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, hafta sonu sivil gezdiği Cumartesi Pazarı'nda esnafla sohbet edip alışveriş yaptığını belirterek "İdarecilerin mutlaka halkın içine inmesi lazım" dedi. Tanrıseven, yanında koruma ve şoför olmadan vatandaş gibi gezmenin kendisine çok değerli bilgiler sunduğunu söyledi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, hafta sonu sivil gezdiği pazarda esnafla sohbet ettiğini söyleyerek, "İdarecilerin mutlaka halkın içine inmesi lazım" dedi.

Görev aldığı yerlerde sivil olarak dolaşıp vatandaşın nabzını tutmayı tercih ettiğini söyleyen Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Cumartesi Pazarı'na giderek hem esnafla hem de vatandaşla sohbet edip, sıkıntıları dinlediğini belirtti. Kendi çapında ufak bir miktar alışveriş yaptığını da dile Tanrıseven, "Burada çalışma arkadaşlarımla beraber hizmet kalitesini nasıl yükseltilebileceği konusunda çalışmalar yaptık. Bir süreç içerisindeyiz, inşallah güzel çalışmalar yapacağız. Ben görev yerlerimde genelde sivil dolaşmayı, yanıma kimseyi almadan vatandaşın nabzını tutmayı tercih ediyorum. Hafta sonu pazara gittim, pazar esnafıyla sohbet ettim. Fiyatları, işlerinin nasıl gittiğini sordum ve kendi çapımda ufak bir miktar da alışveriş yaptım. Böylece halkın içinde pazarın nabzını tuttuk" dedi.

"İdarecilerin mutlaka halkın içine inmesi lazım"

Tanrıseven, pazarda esnafla ve vatandaşla olan muhabbetin çok değerli bilgiler sunduğunu söyleyerek, "İdarecilerin mutlaka halkın içine inmesi lazım. Yanında koruma, şoför veya birtakım nişanlar olmadan sivil bir vatandaş gibi gezmekte sayısız fayda var. Böyle yaparak vatandaşın ne düşündüğünü öğreniyorsunuz, pazarın nabzını tutuyorsunuz. Fiyatların artmasını, eksilmesini, dönemine göre düşmesini veya okul zamanlarında birtakım şeylerin fiyatlarının artmasını görüyorsunuz. Bu açıdan esnafla sohbet etmek çok keyifli. Aslında ülkenin nabzı da esnaf tarafından belirlenir. Bu sefer de pazarın nabzını tutarak kendi açımdan çok değerli bilgiler öğrendim" ifadelerini kullandı.

"Eğer vatandaş gibi yaşarsanız, sana geç vatandaş ol dediklerinde sıkıntı çekmezsiniz"

Üst düzey bürokratların ve yöneticilerin vatandaş gibi yaşaması gerektiğini dile getiren Tanrıseven, "Emekli bir valimiz şöyle söylemişti; 'Eğer vatandaş gibi yaşarsanız, sana geç vatandaş ol dediklerinde sıkıntı çekmezsiniz'. Ben de bu sözleri kendime şiar ediniyorum. Üst düzey yöneticilerin ve bürokratların sık sık vatandaş gibi yaşaması lazım. Hepimizin görevleri bitiyor, bu görevler baki değil. Ama görevler bittiği zaman boşluğa düşmemek için görevini yaparken de normal vatandaşlar gibi yaşamayı ilke edinmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hasan TanrısevenYerel HaberlerSivil ToplumKırklareliAlışverişCumartesiYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı
15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
14:50
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:30:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırklareli Vali Yardımcısı Tanrıseven pazarda nabız tuttu, halkın içine inmeyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement