Kırklarelispor Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verildi - Son Dakika
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Kırklarelispor Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verildi

Kırklarelispor Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programıyla, Kırklarelispor'un gelecek sezon oynayacağı müsabakalarda görev alacak özel güvenlik görevlileri yetiştirildi.

23.08.2024 16:58
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Kırklareli spor'un 2024-2025 sezonunda oynayacağı müsabakalarda görev alacak 27 özel güvenlik görevlisine yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim, Atatürk Stadyumu Konferans Salonu'nda teorik olarak başladı ve stadyum içerisinde uygulamalı olarak devam etti. Eğitim programında, "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Uygulaması (KAAN), müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında alınacak tedbirler, kitle psikolojisi, grup dinamiği ve öfke kontrolü, spor müsabakalarında arama, stadyum örnek uygulama" gibi hayati konular ele alındı.

Bu kapsamlı eğitimle, özel güvenlik görevlilerinin Kırklarelispor maçlarında hem sporcuların hem de seyircilerin güvenliğini en üst seviyede sağlayabilmeleri amaçlandı. Eğitimlerin sezon boyunca devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklarelispor Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verildi - Son Dakika

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