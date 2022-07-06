Akhisar Belediyespor Kulübü adına yarışan güreşçilerden Evren, müsabakaların ardından Büyük Orta kategorisinde ikinci olarak başaltı pehlivanlığına yükseldi. Gencer ise ayak boyunda üçüncü olarak Deste Küçük boya yükseldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › Kırkpınar'dan Dönen Güreşçiler, Akhisar'da Coşkuyla Karşılaştı - Son Dakika

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