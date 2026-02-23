Kırmacık Köyü'ne Yeni Baz İstasyonu - Son Dakika
Kırmacık Köyü'ne Yeni Baz İstasyonu

Kırmacık Köyü\'ne Yeni Baz İstasyonu
23.02.2026 16:12
Kırmacık Köyü'nde Türk Telekom tarafından baz istasyonu kuruldu, iletişim hizmetleri geliştirildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyüne baz istasyonu kuruldu.

Türk Telekom, Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyü ve civardaki yerleşim birimlerini kapsayacak baz istasyonu kurdu. Baz istasyonun devreye girmesi ile birlikte Kırmacık Köyü, Altıntepe, Yeşilbağ ve Bakacak mezralarının yanı sıra civardaki diğer köylerin de yararlanabileceği bildirildi.

Türk Telekom, 'Sadece merkeze değil herkese' hizmet anlayışıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, coğrafik konumu nedeni ile telefon görüşmelerinin neredeyse hiç olmadığı Kırmacık Köyü'ne kurulan baz istasyonu vesilesi ile kesintisiz ve sağlıklı iletişim sağlandığı bildirildi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kırmacık Köyü Muhtarı Bahri Açıkalın, köyleri için oldukça önemli ve hayırlı bir hizmetin daha sunulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Açıkalın, "Köy halkımızın hayatını kolaylaştırıcı ve konforu arttırıcı çalışmalarımıza devan ediyoruz. Köyümüzde mobil iletişimde hizmet verilememenin sıkıntısını yaşıyorduk. Yaptığımız başvuru neticesinde köyümüzde kesintisiz internet ve iletişim sağlayacak baz istasyonu Türk Telekom tarafından yapıldı. Şuanda faaliyete girdi. Bundan sonra yaşanan iletişim şebeke kayıplarını ortadan kaldıracak ve sağlıklı bir iletişim, internet altyapısını geliştirecek baz istasyonu çalışması tamamlanarak devreye alındı. Oldukça mutluyuz. Başta bu çalışmalarda bizlere yardımlarını esirgemeyen Suphi Bilgin olmak üzere Türk Telekom Adıyaman İl Müdürlüğü yönetim ve teknik personeline teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türk Telekom, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırmacık Köyü'ne Yeni Baz İstasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kırmacık Köyü'ne Yeni Baz İstasyonu - Son Dakika
