Kırsalda yaşayan kadınlar Sultandağı'ndaki eğitimde pastörize peynir üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırsalda yaşayan kadınlar Sultandağı'ndaki eğitimde pastörize peynir üretti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırsalda yaşayan kadınlar Sultandağı\'ndaki eğitimde pastörize peynir üretti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kırsalda yaşayan kadınlara süt ürünleri üretimi ve pazarlama eğitimi verildi. Eğitimde üretim aşamaları, hijyen, muhafaza ve pazarlama bilgileri aktarıldı; katılımcılarla pastörize beyaz peynir üretildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kırsal alanda yaşayan kadınların üretime katılımını desteklemek ve süt ürünleri işleme becerilerini geliştirmek amacıyla 'Süt Ürünleri Üretimi ve Pazarlama Eğitimi' düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen eğitim çalışmalar kapsamında, üretici kadınlara süt ürünlerinin üretim aşamaları, hijyen şartları, muhafaza yöntemleri ve pazarlama süreçlerine dair detaylı bilgiler aktarıldı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılarla birlikte pastörize beyaz peynir üretimi yapıldı. Üretim sürecinin tüm aşamalarının adım adım gösterildiği çalışmanın sonunda hazırlanan taze peynirler katılımcılara ikram edildi.

Kırsal kalkınmayı desteklemek, kadınların tarımsal üretimdeki bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla bölgedeki eğitim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
SultandağıEğitimAfyonKadınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
İstanbul’da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı İstanbul'da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 13:05:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırsalda yaşayan kadınlar Sultandağı'ndaki eğitimde pastörize peynir üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei