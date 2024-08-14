Kırşehir Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ait büfeyi yıktı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ait büfeyi yıktı

Kırşehir Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası\'na ait büfeyi yıktı

Kırşehir Belediyesi, Cacabey Meydanı'nda bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ait meyve sebze kurutma tesisi satış büfesini kaçak olduğu gerekçesiyle yıktı. Büfenin yıkım kararı alınmadan önce mahkemelik olan belediye ve odalar birliği arasında tartışma yaşandı.

14.08.2024 16:05  Güncelleme: 16:09
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, 2016 Yılında Cacabey Meydanı'nda Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na verdiği meyve sebze kurutma tesisi satış büfesini kaçak olduğunu gerekçe göstererek yıktı.

Şehirde 8 yıldır kullanılan ve sebze meyve kurutma tesisinin kapatılması sonrasında işletmeciye verilen büfe, belediye meclisi kararıyla imar yasasına aykırı görülerek yıkıldı. Yıkım kararı alınmadan önce Kırşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği mahkemelik oldu. Yozgat İdare Mahkemesi'nin; büfenin boşaltılması konusunda yürütmeyi durdurma kararı almasına rağmen Kırşehir Belediyesi iş yeri açma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle işletilen büfeyi mühürleyerek 7 gün süre vermesine rağmen bir gün sonra yıkım kararı alındıktan sonra yıkılarak temizlendi. Yıkım kararının ise belediye meclisinde gündeme gelmediği öğrenildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu ise; kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için gerekeni yapacaklarını söyleyerek büfe alanının İmar Yasası'na aykırı olduğunu belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ait büfeyi yıktı - Son Dakika

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