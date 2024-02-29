Kırşehir Belediyesi Yenice Mahallesi Kültür Evi\'ni Hizmete Açıyor

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Kırşehir Belediyesi, geçen yıl hizmet vermeye başlayan Kuşdilli Mahallesi Pelin Yüksel Kültür ve Taziye Evi ile Bağbaşı Mahallesi Muharrem Ertaş Kültür Evi'nin ardından Yenice Mahallesi Kültür Evi'ni de hizmete açmaya hazırlanıyor. Yenice Mahallesi Kültür Evi, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 12.00'de düzenlenecek açılış töreninin ardından hizmet vermeye başlayacak.

Modern bir kentin olmazsa olmazlarından biri olarak düşündükleri Kültür Evleri'ni kent yaşamı için çok önemsediklerini belirten Kırşehir Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Biz Kırşehir Belediyesi olarak halkımızın düğün, nişan, sünnet gibi kültürel faaliyetleri ile taziyelerinin kent kimliğini bozan ortamlardan kurtularak, taahhüt ettiğimiz ve yaptığımız Kültür ve Taziye Evleri'nde, bilinen adreslerde sıhhatli bir şekilde faydalanmasını planlıyoruz. Kültür ve Taziye Evleri olarak verdiğimiz taahhütlerden birini daha Yenice Mahallesi'nde tamamlayarak mahalle halkımızın kullanımına sunduk. Yenice Mahallesi Kültür Evi'nde mahallelilerimizin kültürel faaliyetlerini sürdürebilecekleri; hem cenazelerde Taziye Evi olarak hem de düğünlerde kullanılacak; aynı zamanda çok amaçlı kültürel faaliyetler için de kullanılabilecek bir alanı hazırladık. Kültür Evi'miz, mahallemize yakışan bir mekan oldu. Sosyal donatıları, lavabosu, mutfağı, tuvaleti ve salonları modern bir yapıya daha kavuşmuş olduk. Yenice Mahallesi Kültür Evi'nin yapımında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Yenice Kültür Evi'nde başvuruları alınmaya başlanan el sanatları alanında iğne oyası, kanaviçe, moda tasarımı, ev tekstili ürünleri, ahşap boyama, sepet örücülüğü, makrome örgü yapımı, amigurumi (örgü bebek yapımı), nakış teknikleri, takı tasarım ve kurdele nakışı kursları ile kişisel gelişimi alanında sertifikalı çocuk gelişimi kursları yer alacak.

Toplamda 6 bin 500 metrekare alan içerisine yapılan Yenice Kültür Evi'nin peyzaj düzenlemesi Barok bahçesi konseptinde yapıldı. Park alanında özel tasarım pergoleler, kamelyalar, banklar ve çöp kovaları kullanıldı. Merkezin çocuk oyun alanı, fitness alanı, kum havuzu ve basket sahası ile alanın tüm mahalle halkına hitap etmesi düşünüldü. Aydınlatma direkleri ile de tüm alanın gece kullanımınına olanak sağlandı. Park etrafı boyunca ise yürüyüş yolu yer alıyor.