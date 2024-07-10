Kırşehir'de Çadırcılık Mesleği Tehlikede - Son Dakika
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Yerel

Kırşehir'de Çadırcılık Mesleği Tehlikede

Kırşehir\'de Çadırcılık Mesleği Tehlikede

Kırşehir'de çadırcılık mesleğini sürdürmeye çalışan esnaf, çalışacak eleman bulmakta zorlanıyor. Ahilik geleneğinin sürdürülmesi için yerel yönetimlerin desteklemesi gerektiği belirtiliyor.

10.07.2024 13:19
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Kırşehir'de dede mesleği olan çadırcılığı sürdürmeye çalışan esnaf, çalışacak eleman bulamıyor.

Çadırcılık yapan Mehmet Gürsel Büyüksaraçoğlu, mesleğini sürdürecek ve öğretecek kişi bulamıyor. Dedesinden yastıkçılık ve çadırcılık işini öğrendiğini anlatan Büyüksaraçoğlu, "Dedem saraç olarak yaşadı. Dedemden babama babamdan ise meslek bana geçti. İnsanlar evlenirken yastık ve minderle evlenirlerdi. Şimdilerde ise mobilya tercih ediliyor. İnsanlar, eskiye dönüş yapmaya başladı ve bizler işçi bulmakta zorlanıyoruz. Meleğimiz güzel olsa da çalıştıracak kişi bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

Ahiliğin bir yaşam biçimi olmasından kaynaklı geleneğin sürdürülmesi gerektiğini aktaran Büyüksaraçoğlu, "Geçmişte insanlar 6 minder altı somya olmadan evlenemezdi. İnsanlar geriye dönüş yaptı ve sedirlere eski eşyalara yeniden dönüş başladı. Fiyatlar ve maliyetler arttı. İnsanlar sedir yaptırmak istese de fiyatlar yükseldi. Şark odası denilen sedirler 5 -6 bin civarında seyrediyor" diye konuştu.

Fikret Uzun adlı vatandaş ise, çadırlara eskilere yöneldiklerini fakat fiyatların farklılaşmasından yakındıklarını belirtti. Uzun, "Ahilik Geleneğinin sürdürülmesi için mesleklere ilgi duyulması kadar insanların da mesleki çalışmaları yaşam biçimi olarak görmesi gerekiyor. Kırşehir'de çadırcılık mesleğinin sürdürülmesi ve yok olmaması için yerel yönetimlerin de geleneğin canlandırılması çalışmalarını desteklemesi gerekiyor" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Mehmet Gürsel, Kırşehir, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Çadırcılık Mesleği Tehlikede - Son Dakika

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