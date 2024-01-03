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Kırşehir'de Çiçekçiler 2024'e Bereketli Satışlarla Giriyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Çiçekçiler 2024'e Bereketli Satışlarla Giriyor

Kırşehir'de çiçek satışı yapan esnaf, 2024 yılına yoğun bir satışla girdi. Özellikle özel günlerde artan çiçek taleplerine karşılık vermek için çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için ucuz çiçek kampanyaları hazırlıyor.

Kırşehir\'de Çiçekçiler 2024\'e Bereketli Satışlarla Giriyor
03.01.2024 - 14:02,
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Kırşehir'de 2024 yılına satış bereketi ile giren çiçekçiler, 14 Şubat tarihini bekleyip ucuz çiçek satışı için kampanya hazırlıyor.

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de çiçek satışı ve süslemeleriyle ilgilenen esnaf, 31 Aralık akşamı yaptıkları satıştan memnun olarak 2024 yılına girdi. Özellikle özel günlerde, çiçek satışlarında belirgin bir artış yaşandığını belirten çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sabırsızlıkla beklerken, çiçek zamlarından vatandaşın mağdur olmaması için kampanya hazırlıkları yapıyor.

Şehirde eşiyle birlikte çiçekçilik yapan Serap Eren, 2023 yılının son gününde istediklerini bulduklarını belirtti. Eren, "2023 yılının son günü işlerimiz yoğundu. 2024 yılı için de 14 Şubat tarihini iple çekiyoruz. Çiçekleri zamlı almamıza rağmen müşterilerimize olabildiğince uygun fiyatlara satıyoruz" dedi.

Kaan Aras adlı çiçekçi ise yeni yılın çiçekçiler için beklenen oranda satış dolu olduğunu söyledi. Aras açıklamasında, "Beklediğimiz gibi yoğunluk oldu fakat çiçekçilerde iş yoğunluğu sadece özel günlerde oluyor. Biz de zamlı fiyatları yansıtmadan vatandaş için çalışıp güzel hediyeler ve kampanyalar sunmak için bekliyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de Çiçekçiler 2024'e Bereketli Satışlarla Giriyor - Son Dakika
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