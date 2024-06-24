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Kırşehir'de Emekli Öğretmenlerden 53 Öğrenciye Burs

Kırşehir\'de Emekli Öğretmenlerden 53 Öğrenciye Burs

Kırşehir'de bir grup emekli öğretmen, saç böreği yaparak elde ettikleri gelirle yılda 53 öğrenciye burs veriyor. Gönüllü öğretmenler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla başlattıkları bu projeyle 15 yıldır Kırşehir'de takdir topluyor. Yardımsevenler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren öğretmenler, saç böreklerini satarak elde ettikleri geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarıyor.

24.06.2024 11:53
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Kırşehir'de bir grup emekli öğretmen; saç böreği yaparak elde ettikleri gelirle yılda 53 öğrenciye burs veriyor.

Gönüllü öğretmenler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla başlattıkları bu projeyle 15 yıldır Kırşehir'de takdir topluyor. Yardımsevenler Derneği çatısı altında yılların tecrübesiyle üniversite öğrencilerine yardım eli uzatan öğretmenler, kar gütmeden şehrin en eski alışveriş merkezi Ahi Çarşısı yanındaki Kadın Emek Pazarı'nda faaliyet gösteriyor. Emekli öğretmenler; yılların birikimi ve tecrübesiyle sadece eğitim alanında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor. Her gün bir araya gelen öğretmenler, kendi elleriyle hazırladıkları saç böreklerini satmak için çalışma düzenliyor. Bu çalışmalardan elde edilen tüm gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarılıyor.

Tecrübe eğitimli ellerde

Öğretmenler adına konuşan Yardımsevenler Dernek Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu; projenin amacının ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek olduğunu söyledi. Büyüksaraçoğlu açıklamasında; "Kadın Emek Pazarı'nda 15 yıldır gönüllü olarak çalışmalar yürütüyoruz. Çoğunluğu öğretmenlerden oluşan grubumuz hem şehrin saç böreğini tanıtıyor hem de elde ettiği gelir ile üniversite öğrencilerine burs imkanı sunuyor. Aylık 750 lira öğrencilerin hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

Gönüllü olarak çalışan Fatma Kocaoğlu ise gözleme yaptığını ve gönüllü olarak çalıştığını belirtti. Kadın emek Pazarı'nda öğretmen grubun komşusu olan Fatma Toker ise; "Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Şehirdeki ileri gelen hanımlar ve öğretmenler bu bölgede ücretsiz çalışıyorlar" diye konuştu.

Proje, kısa sürede toplumun geniş kesimlerinden destek gördü. Yerel halk; hem lezzetli saç böreklerinden tatma hem de hayırlı bir işe katkıda bulunma fırsatını değerlendirmek isteyenler için yoğun ilgi gösteriyor. Eğitim hayatına devam etmekte zorlanan birçok öğrenciye umut ışığı olan öğretmenlerin özverili çalışmaları ve toplumun desteği ile her yıl 53 öğrenciye burs veriliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Emekli Öğretmenlerden 53 Öğrenciye Burs - Son Dakika

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