Kırşehir'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Kırşehir'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Kırşehir\'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan uyarıda, il merkezi ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşlar sel baskını, yıldırım düşmesi ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

29.04.2024 10:34
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Kırşehir'de meteorolojik uyarı yapıldı. İl Merkezi ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan uyarıda, sel baskını ve yıldırım düşmesine karşı vatandaş uyarıldı. Yazılı açıklamada; "Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, Kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteorolojik verilerde yağışların hafta boyu sürmesi bekleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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