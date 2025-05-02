Kırşehir'de Hayvan Katliamı İddiası: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Kırşehir'de hayvan katliamı iddiası

Hayvan barınağında şok iddia: Dolaşıma sokulan fotoğraflar tepki topaldı

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağıyla ilgili dolaşıma sokulan hayvan ölüm görüntüleri şehirde infiale neden oldu.

Dolaşıma sokulan fotoğraflarda çok sayıda köpek ve kedinin öldüğü, bazı hayvanların ise kanlar içerisinde olduğu paylaşıldı. Kısa süre içerisinde paylaşılan fotoğraflar tepki topladı. İddiaya göre Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri birimine bağlı hayvan barınağında ölü köpekler tespit edildi. Bir çalışan tarafından fotoğraflandığı düşünülen görüntüler, siyasi parti temsilcileri tarafından kullanıldı. Canları Koruma Derneği Başkanı Melek Yıldız; söz konusu fotoğraflar ile ilgili Ahi Polis Merkezi'ne giderek kendisini yanıltan görevliler ve yaşanan süreçle ilgili şikayetçi oldu. Yıldız, açıklamasında, "Sosyal medya üzerinden takip ettik. İnsan olarak çok üzüldüm. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ben kamu adına şikayetçi oldum. Barınağa gittiğimde ilgili müdürler ve başkan yardımcıları toplantı halindeydi" dedi. 'Ölümlerin bir gün içerisinde olduğunu söyleyemeyiz' diyen Yıldız; "Ölüm görüntülerinin içeriden geldiğini düşünüyoruz. Üzerinde hiçbir hastalık belirtisi olmayan hayvanların kanlar içerisinde olması bizi yaraladı. Kedi toplanması yasakken barınakta ölü kedi görüntülerini gördük. Fotoğrafların tamamı Kırşehir Hayvan Barınağı'na aittir. Giriş çıkış yapılan hayvanların kayıt belgelerinin olmaması da ayrı bir handikap" diye konuştu.

Öte yandan, yaşanan durumla ilgili Kırşehir Belediyesi ise açıklamasında "Bazı siyasi parti temsilcilerince sosyal platformlardan belediyeyi itham eden paylaşımlar, gerçekle uzlaşmamaktadır ve tamamen asılsızdır. Belediye bünyesindeki hayvan barınağı 7/24 kameralarla izlenmekte ve düzenli olarak denetlenmektedir. Yasal inceleme konuyla ilgili başlatılacaktır. İddiaları ortaya atanlarla ilgili de suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

(EÖ-TB-ÖK-Y)