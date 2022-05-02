Kırşehir'de protokol bayramlaştı - Son Dakika
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Kırşehir'de protokol bayramlaştı

02.05.2022 13:22
Kırşehir'de protokol bayramlaştı

Kırşehir'de protokol üyeleri, düzenlenen tören ile bayramlaştı.

Kırşehir'de protokol üyeleri, düzenlenen tören ile bayramlaştı.

Kırşehir'de Ramazan Bayramı nedeniyle Ahi Evran Külliyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Ahi Evran Camiinde kılınan bayram namazı sonrasında gerçekleştirilen törene, Vali İbrahim Akın, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, il protokolü ile birlikte Fatma Bacı Sevgi Evlerini ziyaret ederek devletin koruması altındaki çocuklarla bayramlaştı. Heyet daha sonra huzur evine geçerek burada kalan yaşlıların bayramını kutladı. Huzurevinde yapılan bayramlaşma sırasında konuşan Vali Akın, "Devletimiz sizlerin hayatını sağlıklı ortamlarda daha yaşanabilir ve daha kolay sürdürmeniz için gereken tüm imkanları sağlamaktadır. Bizler de sizlere olan hizmetlerimizi aralıksız sürdürmeye gayret ediyoruz" dedi.

Bayramlaşma programı, Vali İbrahim Akın ve beraberindeki protokolün şehirde bulunan şehit ailelerini ziyaret etmeleri ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de protokol bayramlaştı
Kırşehir'de protokol bayramlaştı

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Ramazan Bayramı, İbrahim Akın, Kırşehir, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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