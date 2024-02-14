Kırşehir'de Şap Aşılama Programıyla Hayvan Varlığı Güncelleniyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Şap Aşılama Programıyla Hayvan Varlığı Güncelleniyor

Kırşehir\'de Şap Aşılama Programıyla Hayvan Varlığı Güncelleniyor

Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan baskın şap aşılama programıyla hayvan varlığı güncelleniyor. İl ve ilçe merkezlerinde büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama çalışmaları 29 Ocak-31 Mart tarihleri arasında 3 doz olarak uygulanacak.

14.02.2024 14:30  Güncelleme: 14:32
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Kırşehir'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından baskın şap aşılama programıyla hayvan varlığı güncelleniyor.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri, aşılama ve güncelleme faaliyetleri sürdürülüyor. İl ve ilçe merkezlerinde büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı aşılama programları sürüyor. "Kolay Olanı Şeç Aşılamaya Geç" sloganı ile başlatılan aşılama çalışmalarına il müdürlüğü yetkilileri de eşlik ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Kırşehir'in büyükbaş hayvancılıkta ülke genelinde marka haline gelen bir şehir olduğunu ve aşılama çalışmalarının 3 doz olarak 29 Ocak-31 Mart tarihlerinde uygulayacağını söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Şap Aşılama Programıyla Hayvan Varlığı Güncelleniyor - Son Dakika
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