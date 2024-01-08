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Kırşehir'de Sıcak Asfalt ve Yol Çizgi Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Sıcak Asfalt ve Yol Çizgi Çalışmaları Tamamlandı

Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Mahallesi Nursultan Nazarbayev Bulvarı'nda sıcak asfalt serimi ve yol çizgi çalışmalarını tamamlayarak trafik akışını düzenledi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, halkın desteğiyle gerçekleştirilen çalışmaların Kırşehir halkının rahat bir şekilde yaşamasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Kırşehir\'de Sıcak Asfalt ve Yol Çizgi Çalışmaları Tamamlandı
08.01.2024 - 11:10,
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Kırşehir'de Ahi Evran Mahallesi Nursultan Nazarbayev Bulvarı'nda sıcak asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yol çizgi çalışması da yapılarak trafik akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlandı.

Kırşehir Belediyesi, cadde, sokak ve bulvarlarda yaptığı çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanıyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu; "Göreve geldiğimizde halkımıza verdiğimiz çoğu projeyi hayata geçirdik. Tüm mahallelerimizde, mahalle halkımızdan da aldığımız destekle ve ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalar birer birer tamamlıyor ve hizmete sunuyoruz. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz de tüm Kırşehir Belediyesi ekibi olarak hem sahada hem de ilimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyoruz. Amacımız tüm Kırşehir halkının bu şehirde rahat bir şekilde yaşamasını sağlamaktır" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de Sıcak Asfalt ve Yol Çizgi Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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