Kırşehir\'de Su Krizi: İçme Suyunun Arıtılmadığı İtiraf Edildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de aylardır devam eden su kesintileri ve musluklardan çamur akmasıyla gündeme gelen içme suyu kriziyle ilgili şok gelişme yaşandı. CHP'li Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman, kente verilen içme suyunun büyük bir kısmının arıtılmadan halka ulaştırıldığını itiraf etti.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri; sorumluluk alanlarındaki su kuyularının bakım ve onarımıyla temiz su temin ettiklerini ifade etti. DSİ yetkilileri, "Kırşehir Belediyesi de talep ederse, yetki alanlarımızdaki kuyuların bakımını yaparız" dedi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Orman ise, "O kuyuların hepsi çalışırsa hepsini arıtmaya vermek zorundayız. Ancak arıtmalarımız yetersiz. Şehre şu an arıtmadan su veriyoruz. Kırşehir geneline 801 litre su veriyoruz, bunun sadece 180 litresini arıtmadan geçiriyoruz. Geri kalan kısmı şehir için büyük tehlike" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Orman'ın açıklamaları şehirde büyük yankı uyandırırken, uzmanlar ve vatandaşlar halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluştuğuna dikkat çekti.

Öte yandan Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran vatandaşlarda karın ağrısı, ishal ve mide bulantısı şikayetlerinde son günlerde artış yaşandığı öğrenildi. Sağlık kaynakları, su kaynaklı muhtemel bulaşıcı hastalıklara karşı vatandaşları uyardı. - KIRŞEHİR