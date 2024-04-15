Kırşehir'de Yağmur Duası: İki Köyde Yaşayan Vatandaşlar Toplandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Yağmur Duası: İki Köyde Yaşayan Vatandaşlar Toplandı

Kırşehir\'de Yağmur Duası: İki Köyde Yaşayan Vatandaşlar Toplandı

Kırşehir'de mevsimin yağışsız geçmesi nedeniyle Ulupınar ve Ekizağıl köylerinde yaşayan vatandaşlar, topraktaki mahsul için verim istemek amacıyla yağmur duasına çıktı. Yunus Emre Türbesi altında yapılan dua, mazlum coğrafyalar için de yapıldı. Dua sonrası köylüler imece usulüyle yemek ikramında bulunarak sohbet etti.

15.04.2024 10:08
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Kırşehir'de mevsimin yağışsız geçmesi nedeniyle iki farklı köyde yaşayan vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Mevsimsel yağışların istenilen oranda olmaması nedeniyle yapılan yağmur dualarında topraktaki mahsul için verim istenildi. Yunus Emre Türbesi altında yapılan yağmur duasında ise imam, mazlum coğrafyalar için de duada bulundu. Ulupınar Köyü Cami İmam Hatibi Memduh Hoca tarafından yapılan duada, "Yarabbi; göklerde bulunan rahmetini bizlerden esirgeme, peygamber efendimize bizleri komşu kıl. İslam dini üzerine olanlara yardım et. Toprağa düşen ve şehit olanları da Peygamber Efendimize komşu eyle ve İslam coğrafyasına huzur nasip et" denildi.

Kırşehir'in Ulupınar köyü ve Ekizağıl köyünde toplanan köylüler, bereket ve huzur için duada bulunurken yapılan dua sonrası ise imece usulüyle yemek ikramında bulunularak sohbet edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Yağmur Duası: İki Köyde Yaşayan Vatandaşlar Toplandı - Son Dakika

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