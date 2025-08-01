Kırşehir\'deki Minibüs Terminali Projesi Tamamlanmıyor, Vatandaşlar Tepkili

Kırşehir Belediyesi'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek için başlattığı Şehir İçi Minibüs Terminali Projesi'nin yıllardır tamamlanamamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Şehrin merkezinde yer alan ve ikinci etap çalışmalarına geçilen Şehir İçi Minibüs Terminali Projesi'nin durması tepkilere neden oldu. İnşaat alanı olarak eski pazar yerinin bulunduğu yaklaşık 10 bin 500 metrekarelik alanda projenin tamamlanmasıyla şehir içi minibüs hatlarının tek merkezden yönetilmesi hedefleniyordu. Geçtiğimiz belediye döneminde başlanılan projenin üzerinden iki dönem geçerken, yüklenici firma ekonomik gerekçelerle çalışmalarını durdurdu. Şehrin merkezinde yer alan projenin tamamlanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Mahir Cerit adlı vatandaş, "Belediye mi, halk mı yapacak proje alanını? Bu durum belediye için acizlik durumu. Burada iş belediyeye düşüyor. Halk bölgede çalışma yapacak değil ya, belediye başkanı da inşaat işleriyle uğraşan birisi. Kendisini bizlere hizmet etsin diye seçtik" dedi.

Tahir Güçlü ise şehrin ortasında kalan yapının tamamlanmamasını 'siyasi ayıp' olarak gördüğünü aktararak, "Siyasilerimizin memlekete hediyesi bu alan. 5-10 yıldır yapılmıyor. Kimse kimsenin projesini devam ettirmiyor. Şehrin ortasında böyle bir alanın atıl kalıyor olması da şehrin ayıbı" şeklinde konuştu.

Terminal içerisinde 8 minibüs durağı, taksi durağı, 150 kişilik restoran, zabıta noktası, ticari dükkanlar, çocuk oyun parkı ve sosyal alanlar yer alması bekleniyordu. Ayrıca terminale entegre 500 araçlık kapalı otopark ile birlikte çevredeki otopark kapasitesinin toplam 800 araca çıkarılması düşünülüyordu. - KIRŞEHİR