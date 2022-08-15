Kırşehir Esnafı için eski 'Esnaf Eğitim Merkezi' inşa edilecek - Son Dakika
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Kırşehir Esnafı için eski 'Esnaf Eğitim Merkezi' inşa edilecek

15.08.2022 13:46
Kırşehir Esnafı için eski 'Esnaf Eğitim Merkezi' inşa edilecek

Kırşehir Esnaf ve Sanatlar Odaları Birlik Başkan Bahamettin Öztürk;ı Ahi Külliyesi yanında yer alan alanda 'Esnaf Eğitim Merkezi' alanının inşa edileceğini söyledi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatlar Odaları Birlik Başkan Bahamettin Öztürk;ı Ahi Külliyesi yanında yer alan alanda 'Esnaf Eğitim Merkezi' alanının inşa edileceğini söyledi.

Birlik Başkanı Öztürk; "Eski Kız Meslek Lisesi yeri esnaf ve zanaatkara ayırt edilmiş durumda, dönemin belediyesi de bu yeri vermişti. O dönem basılan tanıtım broşürlerinde de var" dedi. Üç dönem geçmesine rağmen başlanılamayan Esnaf Eğitim Merkezi yerinin en kısa sürede başlayacağını aktaran Öztürk; "Daha önceden esnaf sarayı diyorduk ama 'Esnaf Eğitim Merkezi' olarak faaliyet sürdürecek" diye konuştu. Üç dönem önceki Belediye Başkanı Halim Çakır'ın imzasını attığı o dönem adıyla 'Esnaf Sarayı' üzerinden üç dönem geçmesine rağmen belediyeler ile yaşanan yer ve imar problemleri nedeniyle bir başlanılamadı. CHP'li belediye ise talep edilen alanın altında otopark olması gerektiğini öne sürüp maliyetinin de çok yüksek olacağını ve imar planlılarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek Esnaf Odaları Birliğinin istediği alandan daha küçük alanı verebileceklerini ya da başka bir yerden temin olabileceğini belirtiyor. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Esnafı için eski 'Esnaf Eğitim Merkezi' inşa edilecek - Son Dakika

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