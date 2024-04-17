Kırşehirli Dağcılar Baran Dağları'na Türk Bayrağı Açtı - Son Dakika
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Kırşehirli Dağcılar Baran Dağları'na Türk Bayrağı Açtı

Kırşehirli Dağcılar Baran Dağları\'na Türk Bayrağı Açtı

Kırşehirli dağcılar, Baran Dağları'na tırmanarak zirvede Türk bayrağı açtı. Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen tırmanışta, 4 sporcu başarılı bir şekilde zirveye ulaştı.

17.04.2024 13:11
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli dağcılar, Baran Dağları'na tırmanarak zirvede Türk bayrağı açtı.

Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği 4 sporcunun katılımıyla Baran Dağları tırmanışı gerçekleştirildi. Tırmanış öncesi Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek tarafından sporculara teknik bilgi verildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dağcılar bulutlu ve rüzgarlı bir havada kuru bir zeminde tırmanışına geçti. Baran Dağı olarak bilinen dağ silsilesinin en batısında yer alan bin 607 metre yükseklikteki "Seyir Tepe Zirvesi" Kaman ilçesinin bulunduğu ovadan Hirfanlı Barajı Gölüne kadar geniş bir alanın seyrine imkan tanıyor. Dağcılar güney hattındaki bin 612 metre yükseklikteki "Gergedan Burnu Zirvesi" ne tırmandı.

Her iki zirve tırmanışını da başarıyla tamamlayan dağcılar tırmanışın gerçekleştiği gün akşam saatlerinde de şehre döndü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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