Kış Aylarında Yürürken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kış aylarıyla birlikte karlı ve buzlu zeminlerde yürümek riskli hale geldiğini ve kayıp düşme sonucu ortopedik yaralanmalar meydana gelebileceğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu, yaralanmaları önlemek için ayakkabı seçiminden yürüme şekline, yük taşımadan zeminin durumuna kadar birçok konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Karlı havalarda buz tutabilecek parlak ve kaygan görünümlü zeminlerden uzak durulması gerektiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu, dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları sıraladı:

"Doğru ekipman ve ayakkabı seçimi çok önemli. Ayakkabılar geniş tabanlı olmalı. Düz ve kaygan olmayan maddelerden yapılmış ayakkabılar, daha iyi bir tutunma alanı sağlayacaktır. Ayakkabılar bilekleri sarmalı. Böylelikle ayak bileği burkulmalarından korunmak mümkün olabilir. Yürüme şekline çok dikkat edilmeli. Ayakların yere sağlam bastığından emin olmak için küçük ve yavaş adımlar atılmalı. Ayaklar dışa doğru çevrilerek penguen tarzı yürümek, dengenin daha kolay sağlanmasına yardımcı olacaktır. Karlı havalarda buz tutabilecek parlak ve kaygan zeminlerden kaçınılması gerekir. Karın daha yumuşak olduğu zeminlerde ve çim gibi buzlanmayı azaltan zeminlerde yürümek, düşmelerden korunmayı sağlayabilir."

Eğimli yollardan ve merdivenlerden inerken adımları tek tek ve sağlam basarak zeminin kayıp kaymadığı kontrol edilmesi gerektiğini belirten Cansabuncu, "Mümkünse merdivenlerin yanlarındaki korkuluklardan destek alınmalı. Kaygan zeminlerde yürürken eller ceplerde olmamalı. Böylece hem denge daha kolay sağlanabilir hem de bir düşme durumunda önlem almak kolaylaşır. Yürürken iki elin de dolu olmamasına dikkat edilmeli. Mümkünse en az bir el boşta olmalı. Denge kontrolü için ağır cisimlerin ve çocukların kucakta taşınmamasına özen gösterilmeli" diye uyardı. - BURSA