Kış Bakımıyla Masraflar Azalır - Son Dakika
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Kış Bakımıyla Masraflar Azalır

Kış Bakımıyla Masraflar Azalır

Araç bakım uzmanı Doğan, kış bakımının önemine ve masrafları azaltma yollarına dikkat çekti.

11.11.2024 11:11
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Kış aylarında düzenli bakım yapılmayan araçlarda marka ve modele göre 500 bin liraya kadar masraf riski olduğuna dikkat çeken araç bakım uzmanı Ilgın Doğan, periyodik motor yağı bakımı, antifriz ölçümü ve akü kontrolünün önemini vurgulayarak, basit bakımların büyük masraflardan kurtaracağını ifade etti.

Araç bakım uzmanı Ilgın Doğan, kış aylarında araçların sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için düzenli bakım yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Doğan, araçların uzun ömürlü olması ve büyük masrafların önüne geçmek için bazı temel kontrollerin yapılmasının önemini vurguladı. Araçların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için periyodik olarak motor yağı bakımı, antifriz ölçümü ve akünün kış şartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Doğan, bu bakım işlemlerinin sadece aracın sorunsuz çalışmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda oluşabilecek maddi zararları da önlediğini belirtti. Ayrıca, güvenli bir sürüş deneyimi için lastik seçiminden fren sistemine kadar birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

"Can ve mal güvenliği için bakım şart"

Doğan, araç lastiklerinin kış şartlarına uygun olarak seçilmesi gerektiğini, fren sistemi bakımıyla sürüş güvenliğinin artırılabileceğini, aydınlatma ve cam silecek sistemlerinin kontrolünün yapılmasının ise sürüş mesafesini olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı. Doğan, "Son olarak iklimlendirme ve havalandırma sistemi, hem kullanıcı sağlığı hem de görüş mesafesi açısından oldukça önemli" dedi.

"Basit bakımlarla büyük masraflardan kaçınılabilir"

Periyodik bakımların ihmal edilmesi durumunda, özellikle kış aylarında motor donmaları veya yağdan kaynaklı sorunların ortaya çıkabileceğini belirten Doğan, "Bu tarz sorunlar aracın marka ve modeline göre 50 bin ile 500 bin lira arasında masrafa yol açabilir" diyerek, basit ve düzenli bakımın hem aracın sağlıklı çalışmasını sağlayacağını hem de yüksek maliyetlerin önüne geçebileceğini hatırlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış Bakımıyla Masraflar Azalır - Son Dakika

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