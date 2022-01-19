Kışın keyfi Mamak'ta yaşanıyor - Son Dakika

Mamak'ta 420 metrekarelik buz paten pistini çocuklarıyla birlikte ziyaret eden aileler, kışın tadını kayarak çıkartıyor.

Mamak Belediyesi'nin hizmete sunduğu buz pateni pisti yoğun ilgi görüyor. Şehit İsmail Kılıç Polis Merkezi Amirliği'nin yanına kurulan ve uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip 420 metrekarelik pisti çocuklarıyla birlikte ziyaret eden aileler, buz pateni yapmanın keyfini çıkarıyor.

Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Mamak'ta ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi vakit geçirmesini ve keyifli bir spor olan buz patenine ilgilerini artırmak" ifadelerini kullandı. - ANKARA