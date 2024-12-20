Kışın Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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Kışın Sokak Hayvanlarına Destek

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Osmaniye'de hayvan severler, sokak hayvanlarının sağlık ve besleme ihtiyaçlarını karşıladı.

20.12.2024 10:09
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Soğuk havalarda can dostlarımızı unutmadılar

OSMANİYE - Osmaniye'de hayvan severler kış aylarının gelmesi nedeniyle mesire alanlarında yaşayan sokak hayvanlarının sağlık ve besleme ihtiyacını karşıladı.

Osmaniye'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yerel hayvan koruma derneği üyeleri, sokakta yaşayan hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek için mesire ve ormanlık alanlarda sağlık ve besleme hizmeti gerçekleştirdi. Mesire alanı, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan bölgelerde besleme yapan hayvan severler kış aylarında hayvanların mağdur olmaması için bu beslemelere periyodik olarak devam edeceklerini söylediler.

Soğuk havaların gelmesiyle mesire alanlarının boşaldığını ve burada yaşayan canlarımızı beslemek için buraya geldiklerini söyleyen Osmaniye Mutlu Kuyruklar Derneği üyesi Seda Ermiş, "Kırmıtlı kuş cennetindeyiz buraya geldik bu köpekleri ziyaret ettik. Onlarla ilgilendik, sağlıkları yerinde mi onlara dikkat ettik. Birkaç sıkıntılı hayvanımız var onlarla ilgileneceğiz ve genel bir beslemek yaptık. Özellikle kış aylarında periyodik besleme oldukça önemli biz dernek olarak buna önem veriyoruz. Bunu belli aralıklarla yapmaya elimizden geldikçe bu hayvanlara sahip olmaya hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Osmaniye Mutlu Kuyruklar Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği olarak elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. " dedi.

Kışın Sokak Hayvanlarına Destek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kışın Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika

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