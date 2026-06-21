Kızıl Geyik Koruma Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıl Geyik Koruma Tartışması

21.06.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Baysal, av kotasının bilimsel verilere dayanmadan belirlendiğini vurguladı.

Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından İnegöl Devlet Avlağı'nda kızıl geyik için av kotası açılmasını değerlendirirken, kızıl geyiklerin korunması gereken türler arasında bulunduğuna işaret etti ve genel müdürlüğün görevleri arasında kızıl geyiklerin korunması, çoğaltılması ve uygun habitatlara yeniden yerleştirilmesinin bulunduğunu hatırlattı.

Baysal, yaptığı yazılı açıklamada, kızıl geyiklerin Türkiye'de korunması gereken türler arasında yer aldığını vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında kızıl geyiklerin korunması, çoğaltılması ve uygun habitatlara yeniden yerleştirilmesinin bulunduğunu hatırlatan Baysal, "Bu kapsamda, üretim istasyonlarında çoğaltılan bireylerin ava açılması, koruma ve sürdürülebilirlik ilkeleri açısından çelişkili bir uygulama olarak değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaban hayatı yönetiminin temelini bilimsel envanter çalışmalarının oluşturduğunu belirten Baysal, Bursa genelinde kızıl geyik popülasyonunun durumuna ilişkin kamuoyuna açık ve bilimsel yöntemlere dayanan kapsamlı raporların bulunmadığına dikkati çekti ve bu durumun, ihale kararının bilimsel dayanağına ilişkin soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

Yaban hayatı yönetiminde uluslararası standartlara işaret eden Baysal, gelişmiş ülkelerde popülasyon sayımları yapılmadan av kotası belirlenmediğini, elde edilen verilerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşıldığını ve risk altındaki türlerin ava açılmadığını ifade etti.

Uluslararası uygulamalarda temel yaklaşımın "önce bilimsel veri, sonra karar" olduğunu vurgulayan Baysal, Türkiye'de ise kararların yeterli bilimsel veri olmadan alındığı yönündeki eleştirilerin kamuoyunda sıkça dile getirildiğini kaydetti.

"ENVANTER RAPOLARI AÇIKLANSIN" ÇAĞRISI

Baysal, Bursa genelinde son beş yıl içerisinde gerçekleştirilen kızıl geyik envanter çalışmalarına ait tüm raporların kamuoyuna sunulmasını, söz konusu envanter çalışmalarında kullanılan yöntemlerin, veri toplama süreçlerinin ve değerlendirme kriterlerinin açıklanmasını, kızıl geyik popülasyonunun mevcut durumu, sürdürülebilirlik eşikleri ve av kotası belirleme kriterlerine ilişkin bilimsel verilerin paylaşılmasını ve koruma ve üretim faaliyetleri kapsamında çoğaltılan bireylerin ava açılmasına ilişkin idari ve bilimsel gerekçelerin açıklanmasını istediklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızıl Geyik Koruma Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh
Kerem Aktürkoğlu’ndan taraftara olay hareket Tepki yağıyor Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı Milyonlarca aday sınavda ter döküyor YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Hepsi ülkeye sokulacaktı Değerleri tam 8 milyar lira Hepsi ülkeye sokulacaktı! Değerleri tam 8 milyar lira
Tartışma kanlı bitti 34 yaşında baba katili oldu Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu

18:32
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında “Cinsel şiddet“ tartışması çıktı
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında "Cinsel şiddet" tartışması çıktı
18:18
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu
16:32
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
16:24
Bizim Çocuklar’a bir şok daha
Bizim Çocuklar'a bir şok daha
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
16:17
Yunanistan’da su sıkıntısı nedeniyle 12 adada OHAL ilan edildi
Yunanistan'da su sıkıntısı nedeniyle 12 adada OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 19:04:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kızıl Geyik Koruma Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.