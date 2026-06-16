Kızılaslan, El Dokumacılığı Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılaslan, El Dokumacılığı Yaşatıyor

Kızılaslan, El Dokumacılığı Yaşatıyor
16.06.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harun Kızılaslan, Gaziantep'te el dokumacılığı sürdürerek köylerden halı ve kilim topluyor.

Gaziantep'te 15 yıldır baba mesleğini sürdüren Harun Kızılaslan, unutulmaya yüz tutan el dokumacılığını yaşatmak için Anadolu'nun farklı bölgelerini dolaşarak köylerdeki halı ve kilimleri satın alıp satışa sunuyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki dağ ve Yörük köylerinden toplanan el emeği göz nuru dokuma halı ve kilimler, Gaziantep'te yeniden alıcılarla buluşuyor. Yaklaşık 15 yıldır baba mesleğini sürdüren 35 yaşındaki Harun Kızılaslan, unutulmaya yüz tutan el dokumacılığını yaşatmak için Anadolu'nun farklı bölgelerini dolaşarak köylerdeki halı ve kilimleri satın alıp satışa sunuyor. İçerisinde hikaye ve kültürel miras taşıyan el dokuması halı ve kilimlerin özelliklerine göre 10 ila 15 bin TL arasında alıcı bulduğunu belirten Kızılaslan, özellikle yerli ve yabancı turistlerin ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Gaziantep'te mesleği sürdüren yalnızca 2-3 kişinin kaldığını, bu işin ciddi bilgi ve tecrübe gerektirdiğini söyleyen Kızılaslan, mesleğin ustalardan öğrenilerek devam ettirilmesi gerektiğini de vurguladı.

"Baba mesleğini devam ettiriyorum"

Türkiye'nin dört bir yanındaki köylerden topladığı kilimleri satarak baba mesleğini devam ettirdiğini söyleyen Kızılaslan, "Biz, 60 ila 80 yıl önce üretilen el emeği göz nuru dokuma halı ve kilimleri köylerden toplayarak buraya getiriyoruz. Ben de burada satarak 15 yıldır baba mesleğini devam ettiriyorum. Satışa sunduğumuz halı ve kilimler, eski olmaları, koyun yününden üretilmeleri, kök boya kullanılarak dokunmaları, uzun süreli geçmişe sahip olmaları ve sağlıklı yapılarıyla biliniyor" dedi.

"Turistler geçmişe yolculuk yapmış gibi hissediyor"

Turistlerin yoğun ilgi ve talep gösterdiğini aktaran Kızılaslan, kilimlerin fiyatının 10 bin ila 20 bin TL arasında değiştiğini de söyleyerek, "Kilimler, yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Bu tarz kilimleri gören turistler çok beğeniyor ve kendilerini geçmişe yolculuk yapmış gibi hissettiklerini söylüyorlar. Halıların fiyatları ise 10 bin ila 20 bin TL arasında değişiyor. Ürünler, müşterilerden yoğun talep görüyor" ifadelerini kullandı.

"Bu mesleği yaparak geçmişi geleceğe taşıyoruz"

Gaziantep'te bu mesleği yapan birkaç kişi kaldığını söyleyen Kızılaslan, "Geçmişten izler taşıyan, hikayesi olan halı ve kilimleri geleceğe aktarıyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Bu meslek daha çok Antalya, Kapadokya, İzmir, İstanbul Kapalıçarşı ve Sultanahmet gibi turistik bölgelerde yapılıyor. Gaziantep'te ise bu mesleği sürdüren 2-3 kişi kaldı. Bu işi bilen de pek yok. Biz, babadan öğrendiğimiz için devam ettiriyoruz. Bu meslekte çırak yetişmiyor. İşi ustadan ve babadan birebir öğrenmek, mesleğin içinde yetişmek gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılaslan, El Dokumacılığı Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
AB’den Rusya’nın “gölge filo“sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı AB'den Rusya'nın "gölge filo"sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı
Güvercinlerle ilgilenirken 2’nci kattan düştü o anlar kamerada Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada
Beykoz’da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı Beykoz'da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu
Leyleklerin Masalsı Buluşması Leyleklerin Masalsı Buluşması

10:34
Dünya Kupası sürerken kovuldu 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
10:06
Kılıçdaroğlu’ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 10:45:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılaslan, El Dokumacılığı Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.