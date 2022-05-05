Kızılay bayramda onları unutmadı - Son Dakika
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Kızılay bayramda onları unutmadı

05.05.2022 12:34
Kızılay bayramda onları unutmadı

DÜZCE(İHA) – Türk Kızılayı Düzce Şubesi her zaman Kızılay'ın yanında olan ve desteklerini esirgemeyen bağışçıları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.

DÜZCE(İHA) – Türk Kızılayı Düzce Şubesi her zaman Kızılay'ın yanında olan ve desteklerini esirgemeyen bağışçıları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalan Kızılay Düzce Şubesi bayramda da ziyaretlerde bulundu. Her zaman Kızılay Düzce Şubesine desteklerini esirgemeyen bağışçıları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladılar.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın "Az çok demeden paylaşan tüm kalplerin Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi. - DÜZCE

Kızılay bayramda onları unutmadı
Kızılay bayramda onları unutmadı

YORUMLAR
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Düzce'de 708 aileye 722 bin 730 TL destek Düzce'de 708 aileye 722 bin 730 TL destek Bayram sabahı eller semaya açıldı Bayram sabahı eller semaya açıldı

Türk Kızılayı, Ramazan, Kızılay, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay bayramda onları unutmadı - Son Dakika


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