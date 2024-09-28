Kızılay'dan Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
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Kızılay'dan Diş Sağlığı Eğitimi

Kızılay\'dan Diş Sağlığı Eğitimi

Kızılay, Ağrı'da 'Gülümse' projesi ile öğrencilere diş sağlığı bilgisi verdi ve etkinlik düzenledi.

28.09.2024 11:52
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Türk KızılayAğrı Şubesi, "Gülümse" projesi ile öğrencileri okullarında ziyaret ederek diş sağlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi gönüllüleri, "Gülümse" projesi ile öğrencilerin ağız ve diş sağlığı konusunda gerekli hassasiyeti gösterebilmeleri için kolları sıvadı. Bu doğrultuda merkeze bağlı Yakınca köyünde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler, öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme yaparak, yapılması gerekenlerin detaylı şekilde yer aldığı broşürleri dağıttı. Eğitici ve eğlenceli geçen eğitimin ardından okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Diş Sağlığı Eğitimi - Son Dakika

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