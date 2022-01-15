Kızılay'dan gönüllülere afet eğitimi - Son Dakika

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Gönüllüleri, afet konularıyla ilgili eğitim aldı.

Genç Kızılay Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği ve Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Afet Okuryazarlığı projesi kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde okuyan gençlere ve gönüllülerine eğitim verdi.

Eğitim, Türk Kızılay Adana Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü Afet Müdahale Yetkilisi Hasan Solmaz ve Nakşi Bülent Kaynarpınar tarafından verildi. Katılımcılara çığ, hortum, deprem, fırtına, yangın, erozyon, heyelan ve sel durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı ve çadır kurma eğitimi verildi.

Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Müdürü Mustafa Bal, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak, bugün Türk Kızılay'ının afet yönetim sistemi ve çadır kurmayla ilgili Adana Bölge Afet Yönetim Müdürlüğümüzden eğitmen arkadaşlarımız geldi. Bizler de gençlik kolları gönüllülerimiz, kadın kolları gönüllülerimiz ve ilçe teşkilatlarımız ve gönüllülerimizle birlikte afetlerle mücadele ve çadır kurma eğitimleri alacağız. Eğitimimiz gün boyu sürecektir. Kahramanmaraş'ımızın deprem bölgesi olması ile hasebiyle bu eğitimi çok önemsiyoruz. Bu eğitimleri alarak muhtemel bir afette gönüllülerimizle birlikte hazır olacağız" dedi.

Eğitim, katılımcıların çadır kurma pratiğinin ardından sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ