Kızılay'dan İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık
Kızılay'dan İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık

14.03.2026 14:46
Alaşehir Kızılay, 800 bayramlık kıyafeti aile sağlığı merkezlerine teslim etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay Şubesi, ihtiyaç sahibi çocuklar için hazırladığı 800 parça bayramlık kıyafeti, aile sağlığı merkezleri aracılığıyla dağıtılmak üzere Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

Alaşehir'de Ramazan ayı boyunca yaklaşık 12 bin kişiye iftar sofrası kurmayı hedefleyen Türk Kızılay Alaşehir Şubesi, sosyal yardım çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Bayram öncesi dar gelirli ailelerin çocuklarını sevindirmeyi amaçlayan Kızılay gönüllüleri, özenle seçilen 800 parça çocuk giyim eşyasını tek tek paketleyerek hazır hale getirdi. Hazırlanan kıyafetler, gerçek ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşması amacıyla ilçedeki 13 Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) dağıtılmak üzere Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

"Çocuklarımız kıyafetlerini güle güle giysinler"

Teslimat sırasında bir açıklama yapan Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, Kızılay'ın yılın her günü vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, "Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına ulaştırılmak üzere, ilçe genelimizde bulunan 13 aile sağlığı merkezine dağıtılmak amacıyla toplam 800 adet çocuk giyim eşyasını İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Kıyafetlerini güle güle giysinler" şeklinde konuştu.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden iş birliği teşekkürü

Desteklerinden dolayı Kızılay'a teşekkürlerini ileten Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Fatma Seven ise "Aile sağlığı merkezlerimize dağıtılmak üzere yapılan bu kıyafet yardımları için Alaşehir Kızılay Şubesi'ne teşekkür ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Kıyafetleri aile hekimlerimize ve aile sağlığı çalışanlarımıza teslim ederek vatandaşlarımıza ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Bayramlıkların, bayram namazı öncesine kadar tüm çocuklara ulaştırılması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Eray Yazgan Fenerbahçe’yi hedef aldı: Türkiye’de en son şikayet edecek kulüp onlar Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Paranın içinde yüzüyor Inter Miami’nin ortağı, Messi’ye ödedikleri yıllık maaşı açıkladı Paranın içinde yüzüyor! Inter Miami'nin ortağı, Messi'ye ödedikleri yıllık maaşı açıkladı
İlber Ortaylı’nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu
“Dünyanın en güzel kızı“ evleniyor: Nişan yüzüğü olay "Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay

14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:31
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa’yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
