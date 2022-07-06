Türk Kızılay mobil kan aracı belediye karşısında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde kan bağışı almaya başladı. Vatandaşlar kan bağışında bulunmak için Kızılay aracına akın etti. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt , "Kan bağışçılarımız, mobil kan bağışı aracımız 5-6 Temmuz günlerinde Hakkari Belediye karşısındaki SGK önünde bulunacak. Sizleri kan bağışına bekliyoruz. Hastalık ve acil durumlarda kan herkese lazım. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Hakkari, Kızılay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kızılay mobil kan aracı Hakkari'de - Son Dakika

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