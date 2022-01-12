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Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı - Son Dakika

Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı

12.01.2022 12:03
Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı

Adana'da sağanak yağış nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından yardımlar dağıtılıyor.

Adana'da sağanak yağış nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından yardımlar dağıtılıyor.

Kentte 3 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle birçok ev sular altında kaldı ve eşyalar zarar gördü. Türk Kızılayı Adana Şubesi de vatandaşlara gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtımına başladı.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı gıda kolilerini bizzat vatandaşların evine taşıdı. - ADANA

Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı
Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı
Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı

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Türk Kızılayı, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı - Son Dakika


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