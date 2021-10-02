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Kızının anısına yazdığı kitabı sevenleri için okudu - Son Dakika

Kızının anısına yazdığı kitabı sevenleri için okudu

02.10.2021 10:50
Kızının anısına yazdığı kitabı sevenleri için okudu, System.String[]

2 yıl önce yakalandığı hastalık sonucu 34 yaşındaki kızını kaybeden Yazar Nilüfer Köylüoğlu, çıkarttığı 'Veda' isimli kitabını kızına adadı.

2 yıl önce yakalandığı hastalık sonucu 34 yaşındaki kızını kaybeden Yazar Nilüfer Köylüoğlu, çıkarttığı 'Veda' isimli kitabını kızına adadı.

Gaziantepli Yazar Nilüfer Köylüoğlu, 2 yıl önce yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden kızı için kaleme aldığı 'Veda' isimli kitabını sevenleriyle buluşturdu. Kitapta kaleme aldığı iki öyküyü de davetlilere okuyan yazar duygu dolu anlar yaşadı.

Emekli İngilizce Öğretmeni olan Nilüfer Köylüoğlu, katıldığı yazma kursunda etkilenerek başladığı kitabının belli bir konusu olmadan her alana hitap ettiğini kaydetti.

Kitabını kızının anısına yazdığını söyleyen Köylüoğlu, "Kızıma veda aslında bu bizim için, benim için biraz öyle oldu bu. Yazma atölyesinde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi ' Matemin Sonlandırılması ve Matem Süreci ' ile ilgili çalışmaların da yapıldığı bir şeydi. O sırada onunla ilgili yazdığım yazıda Matem Sürecine başka bir şekilde bakmaya başladım. ve onun üzerine kitabı kızımın anısına armağan ettim. Onu sevgi ile yolladım ama kitap kızım için paylaştığım bir şeydi" dedi.

"Onun gidişiyle ben bambaşka bir öğrenme sürecine girdim"

Yaşanılan her şeyin aslında insanları büyüten şeyler olduğunu öğrendiğini kaydeden Köylüoğlu, "Yazma atölyesinde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi 'Birkaç yıl önce kızımı 34 yaşında kaybettim, çok genç yaşta kaybettik. Hastalık sonucu kaybettik ve hızlı bir kayıptı. Hastalığın başlaması ve kızımı kaybetmem çok kısa bir süreydi. Ben şöyle diyorum, yaşadığımız her şey aslında bizi büyüten şeyler, bize çok şey öğreten şeyler, ben onun gidişiyle gitmek diyorum çünkü onun nasıl bir yere gittiğini bilmiyorum. Dolayısıyla onun gidişiyle ben bambaşka bir öğrenme sürecine girdim kendi adıma, onu sevgi ile uğurlamak için bu dünya da yapmam gerekenleri yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kızının anısına yazdığı kitabı sevenleri için okudu

İngilizce, Emekli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızının anısına yazdığı kitabı sevenleri için okudu - Son Dakika


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