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KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

11.02.2022 00:58
KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC'de öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evine 200 metre uzakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Falyalı'nın naaşı, Çatalköy'deki evine daha sonra Kumyalı köyündeki baba evine getirildi. Falyalı'nın cenazesi, evinin önünde düzenlenen törenin ardından cenaze töreni için Kumyalı Şehit Polat Poyraz Camii'ne götürüldü. Falyalı, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Falyalı, kılınan öğle namazını müteakip Kumyalı aile kabristanlığında defnedildi. - İSKELE

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Halil Falyalı, Saldırı, Cenaze, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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