KMÜ ile SGİM Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM) arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Emeklilerin yaşamın tüm boyutlarıyla sosyal refahlarını ve iyilik hallerini desteklemek, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak potansiyellerini kullanabilmelerini de sağlamak üzere yapılacak çalışmaları kapsayacak şekilde 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesinin ardından KMÜ ile SGİM arasında protokol imzalandı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile SGİM Müdürü Serdar Fındık'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokol çerçevesinde, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalıştay, panel, sempozyum, konferans ve akademik toplantılar düzenlenecek. Ayrıca alanında uzman emeklilerden yükseköğretim kurumlarında kendi alanıyla ilgili programlarda ders verebilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilmesine öncelik tanınarak gerekli kolaylığın sağlanmasını ve bu uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamak da protokol çerçevesinde yer alıyor. İş birliği çerçevesinde emeklilerin üniversite bünyesindeki kütüphanenin yanı sıra yabancı dil eğitim programlarından, uzaktan eğitim programlarından, sosyal tesislerden, kamplardan, spor tesislerinden ve yüzme havuzundan indirimli faydalanmaları da sağlanacak.

Rektör Gavgalı, emeklilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak için üniversite bünyesinde farklı çalışmaların yapılacağını belirterek, protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. - KARAMAN