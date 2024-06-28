KMÜ ile SGİM Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KMÜ ile SGİM Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

KMÜ ile SGİM Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM) arasında yapılan iş birliği protokolü ile emeklilerin yaşamını desteklemek ve potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Protokol kapsamında emeklilere üniversite olanaklarından indirimli faydalanma imkanı da sağlanacak.

28.06.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM) arasında iş birliği protokolü yapıldı.

Emeklilerin yaşamın tüm boyutlarıyla sosyal refahlarını ve iyilik hallerini desteklemek, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak potansiyellerini kullanabilmelerini de sağlamak üzere yapılacak çalışmaları kapsayacak şekilde 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesinin ardından KMÜ ile SGİM arasında protokol imzalandı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile SGİM Müdürü Serdar Fındık'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokol çerçevesinde, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalıştay, panel, sempozyum, konferans ve akademik toplantılar düzenlenecek. Ayrıca alanında uzman emeklilerden yükseköğretim kurumlarında kendi alanıyla ilgili programlarda ders verebilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilmesine öncelik tanınarak gerekli kolaylığın sağlanmasını ve bu uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamak da protokol çerçevesinde yer alıyor. İş birliği çerçevesinde emeklilerin üniversite bünyesindeki kütüphanenin yanı sıra yabancı dil eğitim programlarından, uzaktan eğitim programlarından, sosyal tesislerden, kamplardan, spor tesislerinden ve yüzme havuzundan indirimli faydalanmaları da sağlanacak.

Rektör Gavgalı, emeklilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak için üniversite bünyesinde farklı çalışmaların yapılacağını belirterek, protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KMÜ ile SGİM Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:42:18. #1.12#
SON DAKİKA: KMÜ ile SGİM Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement