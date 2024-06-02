KO-MEK Dilovası İlçe Sergisi Yoğun İlgiyle Açıldı

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El emeği göz nuru ürünleri sergileyen KO-MEK, Dilovası ilçe sergisinin açılışını vatandaşların yoğun katılımıyla yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı Dilovası ilçe sergisini vatandaşların yoğun katılımıyla açtı. Farklı renklerin buluştuğu Dilovası sergisinde birbirinden güzel binlerce eser ziyaretçiler için sergilendi. Açılış öncesinde KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere vatandaşlar eşlik etti.

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Fatma Bulut, "Üniversite öğrenimimden sonra hemen evlilik yapınca bir anda evde bir boşluğa düşmüş gibi oldum. Bu süreçte eşimin de desteğiyle KO-MEK ile tanıştım. 3 ay öncesine kadar hayatını evi ve çocuğu için yaşayan biri olmuşken, KO-MEK sayesinde kuaförlük branşında kendimi ilerletecek eğitimler aldım. KO-MEK kursları insana tüketen değil de üreten bireyler olmanın bilincini aşılıyor. Ben buradan evlerinde yapacak iş bulamayan tüm kadınlara; KO-MEK kurslarına gelerek, eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise "Belediyeciliğin sadece altyapı ve üstyapı hizmeti vermek olmadığını, bizler Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde göstermiş olduk. Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese hizmet ederek vatandaşla iç içe olarak hizmetlerimizi sürdürdük. Ben burada emeği geçen herkese ve KO-MEK kursiyerlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gönüllere dokundunuz"

KO-MEK'in güzel çalışmalara imza attığına dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, "KO-MEK Vefası ile gönüllere dokundunuz, KO-MEK Bohçası ile genç kızlarımızın çeyizlerine destek oldunuz, KOMEK Hurması ile vatandaşlarımızın iftar sofrasına misafir olarak gönüllere girdiniz. Bu yapılanlar beni çok mutlu ediyor. KO-MEK çatısı altında devam eden sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra ürettiğiniz bu güzel ürünleri rahatlıkla satıp ekonomiye dönüştürmek için kurmuş olduğumuz e-ticaret platformu olan komeksepeti ve KO-MEK storelere desteklerinizi de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KO-MEK Bohçası yakında evlenecek olan nişanlı kursiyere edildi. - KOCAELİ