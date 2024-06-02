KO-MEK Dilovası İlçe Sergisi Yoğun İlgiyle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KO-MEK Dilovası İlçe Sergisi Yoğun İlgiyle Açıldı

KO-MEK Dilovası İlçe Sergisi Yoğun İlgiyle Açıldı

KO-MEK, Dilovası ilçe sergisinin açılışını vatandaşların yoğun katılımıyla yaptı. Sergide birbirinden güzel binlerce el emeği göz nuru ürün sergilendi.

02.06.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El emeği göz nuru ürünleri sergileyen KO-MEK, Dilovası ilçe sergisinin açılışını vatandaşların yoğun katılımıyla yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı Dilovası ilçe sergisini vatandaşların yoğun katılımıyla açtı. Farklı renklerin buluştuğu Dilovası sergisinde birbirinden güzel binlerce eser ziyaretçiler için sergilendi. Açılış öncesinde KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere vatandaşlar eşlik etti.

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Fatma Bulut, "Üniversite öğrenimimden sonra hemen evlilik yapınca bir anda evde bir boşluğa düşmüş gibi oldum. Bu süreçte eşimin de desteğiyle KO-MEK ile tanıştım. 3 ay öncesine kadar hayatını evi ve çocuğu için yaşayan biri olmuşken, KO-MEK sayesinde kuaförlük branşında kendimi ilerletecek eğitimler aldım. KO-MEK kursları insana tüketen değil de üreten bireyler olmanın bilincini aşılıyor. Ben buradan evlerinde yapacak iş bulamayan tüm kadınlara; KO-MEK kurslarına gelerek, eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise "Belediyeciliğin sadece altyapı ve üstyapı hizmeti vermek olmadığını, bizler Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde göstermiş olduk. Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese hizmet ederek vatandaşla iç içe olarak hizmetlerimizi sürdürdük. Ben burada emeği geçen herkese ve KO-MEK kursiyerlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gönüllere dokundunuz"

KO-MEK'in güzel çalışmalara imza attığına dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, "KO-MEK Vefası ile gönüllere dokundunuz, KO-MEK Bohçası ile genç kızlarımızın çeyizlerine destek oldunuz, KOMEK Hurması ile vatandaşlarımızın iftar sofrasına misafir olarak gönüllere girdiniz. Bu yapılanlar beni çok mutlu ediyor. KO-MEK çatısı altında devam eden sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra ürettiğiniz bu güzel ürünleri rahatlıkla satıp ekonomiye dönüştürmek için kurmuş olduğumuz e-ticaret platformu olan komeksepeti ve KO-MEK storelere desteklerinizi de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KO-MEK Bohçası yakında evlenecek olan nişanlı kursiyere edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Dilovası, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KO-MEK Dilovası İlçe Sergisi Yoğun İlgiyle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:31:42. #1.11#
SON DAKİKA: KO-MEK Dilovası İlçe Sergisi Yoğun İlgiyle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement