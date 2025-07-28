KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu

KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu
28.07.2025 14:07  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit ve Gölcük'te "KO-MEK'le Eğlen Öğren" yaz etkinliklerinin finali renkli görüntülere sahne oldu.

İzmit ve Gölcük'te "KO-MEK'le Eğlen Öğren" yaz etkinliklerinin finali renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nın (KO-MEK) yaz dönemi final etkinlikleri bu kez İzmit Sekapark ve Gölcük Kavaklı Sahili'nde gerçekleşti. Coşkuyla kutlanan etkinliklerde hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz bir gün yaşadı. İzmit Sekapark'taki etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı. Çocuklarla oyunlar oynayıp ailelerle sohbet eden ve gün boyu etkinlik alanını gezerek miniklerin coşkusuna ortak olan Abiş, ailelerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 1 aylık yaz dönemi boyunca KO-MEK çatısı altında eğitim alan çocuklar, son derslerini final programında öğretmenleriyle birlikte işledi. Anne-çocuk atölyeleri, ev becerileri atölyeleri ve Yaz Kur'an-ı Kerim Kursları'nın son derslerini tamamlayan kursiyerler, finalde sertifikalarına kavuştu. Eğitimleri merkezlerden doğaya taşıyan KO-MEK, aileler tarafından da takdir topladı. Sekapark ve Kavaklı Sahili'ne kurulan şişme oyun grupları, dönen salıncaklar ve sahne aktiviteleri çocukların ilgi odağı oldu. Pamuk şeker, patlamış mısır ve çay ikramlarının yapıldığı alanda çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de çimlere oturup çay eşliğinde sohbet etti. KO-MEK'in alandaki hazırlıkları bunlarla sınırlı kalmadı. Kurulan sahnede çuval yarışından halat çekmeye, dans gösterilerinden şarkı söylemeye kadar birçok aktiviteyle minikler enerjilerini doyasıya harcadı. Yarışmaları kazanan çocuklara çeşitli ödüller takdim edildi. Çocuk cıvıltılarıyla dolan alanlarda hem çocuklar hem de aileler keyifli zaman geçirdi.

Şehit olan 10 orman işçisini unutulmadı

KO-MEK, Gölcük'teki final etkinliğinde, Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 orman işçisini unutmadı.10 orman şehidi için düzenlenen anma töreninde ilahiler ve dualar okundu. Etkinlik alanlarında hazırlanan atölyelerde anneler ve çocuklar birlikte zaman geçirme fırsatı buldu. El becerisi etkinlikleri, takı tasarımı, boyama ve daha birçok atölyede çocuklar eğlenirken öğrendi. Doğayla iç içe ortamlarda anneleriyle birlikte atölyelere katılan çocuklar aynı zamanda yeni arkadaşlıklar da kurdu. Ayrıca KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı "Komek Sepeti" de ziyaretçilerin odak noktası oldu. K0-MEK kursiyerleri eğitimlerden edindikleri bilgilerle hazırladığı hediyelik eşyaları stantlarında satma fırsatı buldu. Hem eğitici hem eğlenceli geçen gün, çocukların ve ailelerin hafızalarında güzel yaz hatırası olarak yer etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etkinlik, kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor’a önerildi 72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi
İstanbul’da aşırı sıcaklara mola Yağış için tarih verildi İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım

13:58
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
11:21
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ’cü çıktı İşte ilk ifadesi
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
20:21
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma’dan kötü haber
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma'dan kötü haber
20:20
Bağdat’taki yemin töreninde çatışma 2 ölü, 12 yaralı
Bağdat'taki yemin töreninde çatışma! 2 ölü, 12 yaralı
19:38
Diyarbakır’da sondaj sırasında yangın Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da sondaj sırasında yangın! Ölü ve yaralılar var
19:21
Sinop’ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
19:15
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
19:14
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
19:07
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir
Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
18:40
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım
Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 14:09:25. #7.13#
SON DAKİKA: KO-MEK, etkinlikleriyle yaza damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.