KO-MEK Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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KO-MEK Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı

KO-MEK Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK kursiyerlerinin el emeği ürünlerin yer aldığı sergide Filistin'e dikkat çekti.

11.05.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
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KO-MEK kursiyerlerinin el emeği ürünlerin yer aldığı sergide konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın," Filistin'de insanların başına bombalar yağıyor ama insanlık ne yazık ki insanlığını unutmuş" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerlerinin bir yıl boyunca oluşturduğu birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı Kandıra sergisi, Namazgah Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. El emeği göz nuru eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zulüm altındaki Filistin için kursiyerlerden tepki amaçlı Filistin bayrağı simgesi olan karpuz çıkartması takmalarını, sosyal medyada bir tepki videosu beğenmelerini ve paylaşmalarını istedi.

"İhtiyaç sahiplerine el uzattık"

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "KO-MEK sayesinde birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine el uzattık, KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza destek olduk. KO-MEK Hurması projesiyle iftarda ailelerin sofrasına misafir olup lokmamızı bölüştük. Bunlar gibi birçok gönüllülük esasına dayalı projede en önde yer alarak başarılı işlere imza attık. Benim sizden bir isteğim var; lütfen çevrenizde bizim ulaşamadığımız ya da göremediğimiz ihtiyaç sahibi kişileri muhtarlarımız aracılığıyla bize bildirin biz de gerekeni yapalım" dedi.

"İnsanlık ne yazık ki insanlığını unutmuş"

Başkan Büyükakın, "Filistin'de insanların başına bombalar yağıyor ama insanlık ne yazık ki insanlığını unutmuş. Bizim huzur içinde bir dünyada yaşamamız için sosyal sorumluluk projeleri yapmamız gerekiyor. KO-MEK olarak farkındalık projeleri oluşturarak hayatın sadece daha çok para kazanmak, daha iyi yaşamak olmadığını; zorda olana, mazlum olana yardım etmek olduğunu göstermemiz gerekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde birkaç tane zalim dünyayı kana buluyor. Biz bu olaylarda dolaylı yoldan suçluyuz. Sessiz kaldığımızda suçluyuz, tepki göstermediğimizde suçluyuz. Gazze'deki çocukların kadınların günahı ne. Onları unutursanız tepkisiz kalırsanız elinizden huzur alınır, onlara sahip çıkalım, tepkisiz kalmayalım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KO-MEK Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KO-MEK Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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