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KO-MEK'te havuz suyu operatörlüğü kursu veriliyor - Son Dakika

KO-MEK'te havuz suyu operatörlüğü kursu veriliyor

14.12.2021 13:20
KO-MEK'te havuz suyu operatörlüğü kursu veriliyor

MEK, Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde olan yüzme havuzlarının bakımı için çalışacak operatörlerin de eğitimden geçerek sertifika almalarının kararlaştırılmasının ardından sınıflar oluşturarak eğitim veriyor.

KO-MEK, Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde olan yüzme havuzlarının bakımı için çalışacak operatörlerin de eğitimden geçerek sertifika almalarının kararlaştırılmasının ardından sınıflar oluşturarak eğitim veriyor.

Binlerce vatandaşa meslek ve sanat eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), istihdama yönelik açtığı kurslar ile nitelikli elaman yetiştirmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde olan yüzme havuzlarının bakımı için çalışacak operatörlerin de eğitimden geçerek sertifika almalarının kararlaştırılmasının ardından gelen isteklere kayıtsız kalmayan KO-MEK, yeterli sayının oluşturulduğu kurs merkezlerinde sınıflar oluşturarak eğitim veriyor. Havuz suyu operatörlüğüne ilginin oldukça yoğun olduğu KO-MEK'te şimdiye kadar 337 vatandaşa eğitim verilerek sertifika almaları sağlandı.

KO-MEK Havuz Suyu Operatörlüğü usta öğreticileri tarafından verilen eğitimlerde, bir havuz suyu operatörünün bilmesi gereken havuzun mekanik, elektrik tesisatı ile yapısal özelliklerine hakim, havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm kontrol, uygulama ve bakım işlerinin gerçekleştirilmesi ustalıkla öğretiliyor.

"İş sahibi oldum"

KO-MEK Havuz Suyu Operatörlüğü Kursunu tamamlayan Emirhan Koç, Gençlik Spor İl Müdürlüğünün sürekli işçi alımı sınavında başarılı olarak, Dilovası Kapalı Yüzme Havuzunda havuz suyu operatörü olarak işe başladı. KO-MEK'te aldığı eğitim sayesinde iş sahibi olduğunu ifade eden Koç, "KO-MEK bana ve arkadaşlarıma çok şey kattı. Ben lise mezunuyum çalışmak için birçok yere başvurdum. KO-MEK'te böyle bir eğitim olduğunu duyunca hemen yazıldım. Eğitimler sonunda sertifikamı alarak daha nitelikli en azından ne istediğini bilen biri olarak iş aramaya başladım. Geçtiğimiz dönem Gençlik Spor İl Müdürlüğünün açmış olduğu sınavdan başarılı olarak işime başladım. Ben öncelikle bana eğitim veren KO-MEK'e ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

KO-MEK'te havuz suyu operatörlüğü kursu veriliyor
KO-MEK'te havuz suyu operatörlüğü kursu veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Kocaeli, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KO-MEK'te havuz suyu operatörlüğü kursu veriliyor - Son Dakika


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