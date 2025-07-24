KO-MEK Yaz Kursları Etkinliği, Eğlenceli Aktivitelerle Sona Erdi

Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nın (KO-MEK) düzenlediği yaz kursları, Gebze ve Körfez'de düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Çocuklar ve aileler; atölyeler, oyunlar ve el emeği ürün stantlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Yaz dönemi boyunca "Anne-Çocuk Atölyesi", "Ev Becerileri Atölyesi" ve "Kur'an-ı Kerim Kursları" gibi birçok farklı branşta eğitim alan kursiyerler, final etkinliklerinde hem eğitici hem eğlenceli aktivitelerle yazı keyifle noktaladı. Gebze'de başlayan ve Körfez Hereke Sahili'nde devam eden organizasyonda çocuklar; pamuk şeker, mısır patlatma ve meyve ikramlarıyla gün boyunca keyifli anlar yaşadı.

Gebze'deki programı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ziyaret ederken, Körfez Hereke Sahili'nde düzenlenen etkinliklere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt katılarak, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Kursiyerler; kişisel bakım, el sanatları, Türk mutfağı, giyim ve Kur'an-ı Kerim gibi branşların yanı sıra anne-çocuk ve el becerileri atölyelerinde gün boyunca üretmeye devam etti. Gün boyunca hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik alanında çocuklar için mini lunapark kuruldu. Çuval yarışı, halat çekme ve sandalye kapmaca gibi klasik oyunlarla eğlenen çocuklar; şişme oyun parkı, dönen salıncaklar ve balon havuzunda gün boyu oyun oynamanın tadını çıkardı. Açık havada öğrenmenin keyfini yaşayan minikler, güneşli yaz gününün tadını doyasıya çıkardı.

Çocuklar etkinlikler boyunca yüz boyama, uçurtma yapımı, meyve çubuğu hazırlama, nakış işleme ve takı yapımı gibi birçok faaliyete katıldı.

Etkinliklerde KO-MEK Sepeti üreticileri de unutulmadı. Kursiyerlerin hazırladığı patikler, banyo lifleri, örme oyuncaklar, hasır ve boncuk çantalar, kağıttan süsler, hasır şapkalar ve el yapımı takılar kendileri için ayrılan stantlarda sergilendi. Katılımcılar, el emeği ürünleri inceleme ve satın alma fırsatı buldu. - KOCAELİ