Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Kadın Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Kadın Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Kadın Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kadın muhtarlarla bir araya gelerek onlara teşekkür etti ve plaket takdim etti.

11.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın muhtarlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Muhtarlar olarak sizler bizim her zaman çözüm ortağımız oldunuz. Vatandaşlarımıza yardımların ulaşmasında sizler bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımız oldunuz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, düzenlenen etkinlikte kadın muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, Kocaeli genelindeki 472 muhtar ve eşlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, muhtarlara plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Muhtarların öneminden bahseden Başkan Büyükakın, "Bugün belediye hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırıyorsak, bunun kıymetli muhtarlarımızın sayesinde olduğunu biliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Muhtarlar olarak sizler bizim her zaman çözüm ortağımız oldunuz. Pandemi döneminde olsun, 6 Şubat depremlerinde olsun, afetlerde olsun sizlerle başarılı çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımıza yardımların ulaşmasında sizler bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımız oldunuz" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olmayan 62 mahalle muhtarına plaket takdim ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Başkan Büyükakın, kente hizmet noktasındaki katkılarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür belgesi verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Kadın Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İBB Başkan Adayı Kurum:
    01 Mar İBB Başkan Adayı Kurum: "İstanbul'da 650 bin konutu dönüştürmek zorundayız, bu bir milli güvenlik meselesi"

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayarak, 650 bin konutun acil dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

  • İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, seçimler için oyunu kullandı
    01 Mar İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, seçimler için oyunu kullandı

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı. Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, düşmanları hayal kırıklığına uğratmalarını istedi. Ülkede 61 milyon seçmen oy kullanacak ve seçimler saat 18.00'de sona erecek.

  • Asgari ücrete ara zam mı geliyor?
    01 Mar Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

    2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...

  • Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak
    01 Mar Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projeleri Yeni Dönemde Hız Kazanacak

    Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışmalar yapacaklarını ve yeni projelerin müjdesini verdi. Yapılacak projeler arasında İncesu Saraycık Mahallesi, Semerkent Toplu Konut Projesi, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor.

  • Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Kayseri için yapılan projeleri anlattı
    01 Mar Başkan Büyükkılıç, İstanbul'da Kayseri için yapılan projeleri anlattı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da ulusal kanallarda canlı yayınlara katılarak, Kayseri için yapılan projeleri ve yeni 5 yılda beklenen projeleri anlattı.

  • Balıkesir'de Seçim Öncesinde 'Ahmet Akın' Kargaşası
    01 Mar Balıkesir'de Seçim Öncesinde 'Ahmet Akın' Kargaşası

    Balıkesir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın'ın adaylığına tepki gösterdi. Bağımsız aday Ahmet Akın'ın seçim çalışmaları yapmadığı ve ortadan kaybolduğu iddia edildi.

  • AK Parti Erzurum İl Başkanı Çat ilçesine çıkarma yaptı
    01 Mar AK Parti Erzurum İl Başkanı Çat ilçesine çıkarma yaptı

    AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçimler çerçevesinde Çat ilçesine çıkarma yaparak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Küçükoğlu, Çat halkının AK Parti'ye olan teveccühünün devam ettiğini vurguladı.

  • Vahap Seçer:
    01 Mar Vahap Seçer: "5 Yılda Her Yere, Herkese Hizmet Ettik"

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in ‘Tarsus Seçim Koordinasyon Merkezi’ açıldı. 5 yıllık görev süreleri boyunca tüm Mersin’e ve herkese hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, “Vahap Seçer 5 yıllık sürede sadece Mersin’in tüm ilçelerine, Toros Dağları’na ve ovasına hizmet etti. Bu hizmeti yaparken de adaletsizliği ortadan kaldırdı” dedi.

  • Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi! Elebaşları dahil 26 şüpheli gözaltına alındı
    01 Mar Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi! Elebaşları dahil 26 şüpheli gözaltına alındı

    Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşları dahil 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda 13 adet pompalı tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • Ankara'da Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi, 26 şüpheli gözaltına alındı
    01 Mar Ankara'da Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi, 26 şüpheli gözaltına alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-1' operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, uyuşturucu ve çelik yelek ele geçirildi.

  • Navalni'nin cenaze töreni zorluklarla karşılaşıyor
    01 Mar Navalni'nin cenaze töreni zorluklarla karşılaşıyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni düzenleniyor. Navalni'nin ekibi, cenaze arabası bulmakta zorlandıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Tören, Moskova'da bir kilisede yapılacak ve canlı yayınlanacak. Ancak Navalni'nin ekibi, tören sırasında sorunlar yaşanabileceğinden endişe duyuyor. Rus yetkililer, muhalif eylemlere sert önlemler alırken, Navalni'nin ölümünü anma girişimleri de tepkiyle karşılandı.

  • Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
    01 Mar Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kışkırtma" Yanıtı: "Keşke Kışkırtabilsem, Emekliler ve İşçiler Haklarını Aramak İçin Yürüseler.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin başkan adaylarının belirlenme yöntemiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bazı yerlerde bazı zaruretler vardı ama mesela belediye bizdeyse memnuniyet anketi yapıyoruz. Eğer halk belediye başkanına seçildiğinden ileride bir destek veriyorsa, memnuniyeti partinin oyunun üstündeyse yeniden aday yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri emekliyi kışkırtıyor' sözlerine de Özel, "Sen yaptıklarınla emekliyi kışkırtmıyorsun da ben bunu söyleyince mi emekliyi kışkırtıyorum? Keşke kışkırtabilsem, ümit ederim emeklileri sokağa dökebilsem, emekliler ve işçiler haklarını aramak için yürüseler, Biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz" diye cevap verdi.


12:29 1 aylık hamile kadını 70 bin TL’ye sattı 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:50 Arda Güler İspanya’da manşetlerde Ancelotti’nin de övgüsünü aldı Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
07:41 Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’zübük’ sözüyle sizi mi kastetti Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?
12:05 Survivor’dan olay tanıtım Acun Ilıcalı, Poyraz’a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek
12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Ukrayna’nın saldırıları sonrası Putin, donanma şefini görevden aldı Ukrayna'nın saldırıları sonrası Putin, donanma şefini görevden aldı
11:19 Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı
11:19 Sertap Erener, 2024 Eurovision’da yeniden sahne alacak Sertap Erener, 2024 Eurovision'da yeniden sahne alacak
10:56 Bitcoin’de tarihi rekor Bitcoin'de tarihi rekor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 12:47:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Kadın Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement