Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Kadın Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Kadın muhtarlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Muhtarlar olarak sizler bizim her zaman çözüm ortağımız oldunuz. Vatandaşlarımıza yardımların ulaşmasında sizler bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımız oldunuz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, düzenlenen etkinlikte kadın muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın, Kocaeli genelindeki 472 muhtar ve eşlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, muhtarlara plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Muhtarların öneminden bahseden Başkan Büyükakın, "Bugün belediye hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırıyorsak, bunun kıymetli muhtarlarımızın sayesinde olduğunu biliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Muhtarlar olarak sizler bizim her zaman çözüm ortağımız oldunuz. Pandemi döneminde olsun, 6 Şubat depremlerinde olsun, afetlerde olsun sizlerle başarılı çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımıza yardımların ulaşmasında sizler bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımız oldunuz" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday olmayan 62 mahalle muhtarına plaket takdim ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Başkan Büyükakın, kente hizmet noktasındaki katkılarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür belgesi verdi. - KOCAELİ