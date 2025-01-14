Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2024\'te Tarım İçin 235 Milyon Lira Destekleme Projesi Başlattı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında tarım ve hayvancılığa verdiği 235 milyon lira değerinde 11 destekleme projesi ile 150 bin dekar araziyi ekilebilir hale getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekilmemiş tarım arazisi kalmasın hedefiyle tarım ve hayvancılığa verdiği can suyu desteklerle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Kocaeli'nin en büyük kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan "Kırsal Kalkınma Destek Programı" kapsamında onlarca projeyi hayata geçiren büyükşehir belediyesi, sürdürülebilir tarım hedefiyle 2024 yılında 150 bin dekar tarım arazini desteklemiş oldu. Bu da çiftçilerin verimli ve bereketli bir sezon geçirmesine katkı sağladı. Bir yandan çiftçilerin gelir düzeyini ve verimliliği artırmak, diğer yandan çevreyi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı ve güvenli gıda temini sağlamak için üreticilerin yanında olan büyükşehir, Kocaeli'de tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu çözmek, verimi artırmak ve yeni üretim alanlarını tarımsal üretime kazandırmak amacıyla Toramanlar Gölet'i Tarımsal Sulama Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında 884 hektar alanın sulanabilmesi için 28 bin 105 metre boru hattı yapılıyor. Projenin 1. etabına 125 milyon lira destek verildi.

1 yılda 235 milyon lira değerindeki 11 proje hayata geçirildi

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen projeler doğrultusunda, 2024 yılında 235 milyon lira değerindeki 11 proje hayata geçirildi. Yapılan desteklerle birlikte Kocaeli'de yaklaşık 150 bin dekar arazi tarıma kazandırıldı. Büyükşehir, 2024'te artan gübre ve tohum fiyatları karşısında çiftçilerin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla Kocaeli genelinde pek çok hizmet veriyor. Bu kapsamda 4 bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 1.180 ton kompoze gübre ile ilkbahar ve sonbahar olmak üzere 4 bin 200 çiftçiye yüzde 50 ve 75 hibeli 1.535 ton arpa, dane ve silajlık mısır, yem bezelyesi, süt otundan oluşan yem bitkisi tohumu desteği verildi.

5,5 milyon aromatik bitki toprakla buluştu

2020'de başlatılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile de yaklaşık bin 140 dekar alana yaklaşık 5,5 milyon biberiye, tıbbi nane ve oğul otu fidesi dikimi gerçekleştirildi. Alım garantili ve sözleşmeli üretim yapılan proje doğrultusunda 2024 yılında üreticilere 2,5 milyon lira değerinde makina bakımı, organik gübre, ilaç, hasat ve bitki desteği sağlandı. Tamamı hibe mazot, modern sera kurulumu, meyve fidanı, karpuz tohumu, doğal salma yumurta tavuğu, damızlık manda ve koç, arıcılık gibi onlarca tarımsal destekle çiftçilere can suyu olan büyükşehir, kooperatif ve birliklere her türlü desteği vererek, tarımın sürekliliğini sağladı. Son olarak sütte soğuk zinciri sağlamak ve süt hijyenine destek olmak amacıyla kooperatiflere ve birliklere yüzde 50 hibeli süt soğutma tankı desteği verildi. Tarımın geliştirilmesi ve ortak projeler üretilmesi amacıyla uluslararası çalıştay düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son 5 yıl içinde toplam 1 milyar TL değerinde 81 tarımsal destekleme projesini hayata geçirerek çiftçilerin ve üreticilerin yanında oldu. Söz konusu desteklerin 2025 yılında da artarak devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ